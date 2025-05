Már reggeli helyett is energiaitalt isznak a fiatalok – az orvos figyelmeztet

A kormány egy rendelettervezettel lépett fel a jelenség ellen: a május 15-én megjelent jogszabály értelmében 18 éven aluliak számára tilos lesz olyan energiaitalokat értékesíteni, amelyek koffeintartalma meghaladja a 15 mg/100 ml-t. A tiltás olyan hatóanyagokra is kiterjed, mint a taurin, ginseng, L-arginin vagy glükuronolakton. A rendelet kihirdetését követő 30. napon lép életbe – írja a KEMMA.hu.

energiaitalok

A döntés egyik célja, hogy visszaszorítsák a már 8–10 évesek körében is terjedő magas koffeinfogyasztást, amely a tapasztalatok szerint nem ritkán napi több doboz energiaital elfogyasztását jelenti.

Dr. Bense Tamás esztergomi háziorvos a jelenséget aggasztónak tartja, különösen azért, mert a serdülők szervezete érzékenyebb a koffeinre. A szakember szerint egyetlen doboz energiaital koffeintartalma „egy dupla presszókávéval azonos”, ám a fiatalok gyakran többet is elfogyasztanak naponta, ami már a felnőttek számára is túlzásnak számítana.

Energiaitalok túlzott fogyasztása

Dr. Bense Tamás arra is figyelmeztet, hogy az energiaitalok túlzott fogyasztása hozzájárulhat a cukorbetegség, az elhízás, a magas vérnyomás és a szívritmuszavarok kialakulásához. Alkoholos italokkal keverve pedig a májra is súlyos terhelést ró, és növeli a kiszáradás kockázatát is.

A gyermekorvos saját tapasztalatai alapján elmondta: praxisában is előfordult, hogy egy magas vérnyomással küzdő fiatal energiaital-függősége megszűnt, miután fokozatosan csökkentették az adagokat – és ezzel együtt a vérnyomásprobléma is megszűnt.

