Túlélőkalauz az érettségi alatt: így küzdheted le a vizsgadrukkot

Az érettségi sok diák számára az első valódi megmérettetés. A vizsga előtti hetekben felerősödik a szorongás, és a stressz könnyen megbéníthatja a felkészülést. Szerencsére az érettségi alatti vizsgadrukk leküzdhető. Mutatjuk, hogyan.

Diákok érettségi alatt. Fotó: Csudai Sándor/Origo

Fotó: Csuda Sándor

Több ez, mint egy egyszerű vizsga

Az érettségi nem csupán egy tantárgyi számonkérés, hanem egy fordulópont az életünkben. A diákoknak ilyenkor nem csak azt kell bizonyítaniuk, hogy tudják a tananyagot, hanem azt is, hogy képesek nyomás alatt is teljesíteni. Ráadásul az eredmény nemcsak az érettségi bizonyítványba kerül be, hanem az egyetemi felvételin is komoly súllyal esik latba.

A legtöbben már jóval a vizsga előtt elkezdenek aggódni, hiszen a tanárok kilencedik óta hangsúlyozzák, milyen fontos ez az időszak. A szülők is remélik, hogy gyermekük jól teljesít, és a diákok sokszor saját magukkal szemben is komoly elvárásokat támasztanak. A túlzott elvárások és a bizonytalanság azonban könnyen szorongáshoz vezethetnek.

A vizsgadrukk tünetei

A stressz nemcsak lelki, hanem testi szinten is jelentkezik. Leggyakoribb tünetek a gyomorgörcs, mellkasi nyomás, izzadás, remegés és a szájszárazság. Sokan már a vizsgák gondolatától is szoronganak, mások inkább halogatják a felkészülést, ami viszont csak tovább növeli a feszültséget. Emögött gyakran a teljesítményszorongás áll: „mi van, ha nem jut eszembe a válasz?”, „mi van, ha nem jutok be az egyetemre?” Ezek a kérdések gyakran megbénítják a diákokat, és megnehezítik a hatékony tanulást.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a pánikot?

Az érettségitől való rettegés leginkább az agyunk szüleménye. Ha sikerül ezeket a túlzott aggodalmakat felismerni és tudatosan kezelni, máris hatalmas lépést tettünk önmagunk megnyugtatása felé. Amint rájövünk, hogy a félelem forrása leginkább bennünk van, eldönthetjük, hogyan állunk hozzá. Így akár meg is szabadulhatunk tőle.

6 tanács vizsgadrukk ellen az érettségi alatt

Hiába vagyunk felkészültek, ha a vizsga előtti pillanatokban a stressz átveszi az irányítást. Azonban a vizsgadrukk kezelhető, ha tudjuk, mire figyeljünk. Az alábbi 6 tanács segíthet abban, hogy ne a félelem, hanem a tudás érvényesüljön a vizsgahelyzetben.