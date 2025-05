Éveken át zaklatta szexuálisan élettársa kislányát egy pedofil Veszprémben – az anya is tudott róla, de nem tett semmit

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy 60 éves férfival szemben, aki hosszú éveken keresztül zaklatta és bántalmazta élettársa kiskorú lányát – áll az ügyészség közleményében. A vádlott nem csupán fizikailag bántalmazta a gyermeket, hanem később rendszeresen meg is erőszakolta. Az ügyben a gyermek édesanyja ellen is vádat emeltek, mivel bár tudott a szexuális bántalmazásokról, mégsem tett hatékony lépéseket lánya védelme érdekében.

Éveken át tartott a szexuális bántalmazás.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

A férfi a 2010-es évek elején költözött össze barátnőjével, akinek volt egy akkor öt éves kislánya. A kapcsolat kezdettől fogva viharos volt, a nő többször is elköltözött a szüleihez, illetve ilyenkor vitte magával a kislányát is. A gyerek olykor a vér szerinti apjánál vagy nevelőszülőnél is elhelyezést nyert. Mindezek ellenére a pár újra és újra kibékült, és a gyereket közösen nevelték.

A férfi már a kezdetektől fogva idegenkedett a gyerektől, majd a lány 10 éves kora körül rendszeresen becsmérelni, bántalmazni kezdte: haját húzta, meglökte, arcon ütötte.

Ezzel párhuzamosan szexuálisan is közeledett hozzá. A fizikai és lelki erőszakot fokozta a férfi egyre gyakoribb alkoholfogyasztása, különösen egy 2020-ban bekövetkezett anyagi összeomlást követően.

A szexuális bántalmazások is erőszakosabbá váltak. A lány rendszerint megpróbált védekezni a férfival szemben, ami néha nyomot is hagyott a férfi testén.

Az anya tudott a bántalmazásokról, de legfeljebb annyit tett, hogy időközönként a nagyszülőkhöz költözött lányával, illetve ígérgette, hogy véget vet a kapcsolatnak, de végül mindig visszatért a férfihoz.



A szexuális bántalmazás tovább folytatódott

Középiskolás korára a lány kollégiumi elhelyezést nyert, így csak hétvégente volt otthon, ennek köszönhetően a zaklatás ritkult, de még 2023 nyarán is előfordult, hogy a férfi szexuális indíttatásból fogdosta őt.

Az ügyészség a férfival szemben fegyházbüntetést, az anyával szemben felfüggesztett börtönt és pénzbírságot indítványozott. Emellett javasolják, hogy a bíróság tiltsa el mindkettőjüket minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúak felügyeletével, gondozásával vagy nevelésével jár.

