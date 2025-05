Európa belefulladhat a GMO-kezelt gabonába, ha Ukrajnát felveszik az EU-ba

Az élelmiszerbiztonság is veszélybe kerülhet

A GMO-s technológia egyik legfőbb kritikája, hogy hosszú távú hatásai még mindig nem ismertek teljes körűen. Bár a génmódosított növények bizonyos betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenállóbbak, ez nem jelenti azt, hogy az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk minden szempontból biztonságos. A kutatások megosztottak, és több ország – köztük Magyarország is – az elővigyázatosság elve alapján tiltja ezek használatát.

Emellett az is komoly aggodalmat kelt, hogy a GMO-s növényekhez alkalmazott növényvédő szerek – például a glifozát – használata az utóbbi években több egészségügyi kockázatot vetett fel. A WHO rákkutatási ügynöksége szerint a glifozát „valószínűleg rákkeltő”, és egyre több uniós ország szorgalmazza betiltását. Ukrajnában azonban ezek az anyagok továbbra is szabadon használhatók, és ha az ország az uniós belső piac része lesz, akkor az ezekkel kezelt termékek is bekerülhetnek a magyar fogyasztók asztalára.

Újra terjedhetnek a fertőző betegségek

Ukrajnában az oltási hajlandóság alacsony, és több védőoltás – például a kanyaró vagy a gyermekbénulás elleni – nem kötelező. A háborús körülmények tovább rontották a helyzetet, megnehezítve a szűrést és a kezelést. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint

2023-ban Ukrajnában 31 700 új HIV-fertőzöttet regisztráltak, míg Magyarországon csupán 2 004-et.

Az alacsony átoltottsági arány és a fertőző betegségek terjedése súlyos közegészségügyi veszélyt jelenthet hazánkra nézve.