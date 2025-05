Mennyire fogunk fázni fagyosszentek alatt? Itt a szakértő válasza

A következő napok időjárása kapcsán érdemes megemlíteni, hogy május 12–14. között érkeznek a fagyosszentek – Pongrác, Szervác és Bonifác –, akik a népi megfigyelések szerint gyakran hoznak lehűlést. Dr. Rázsi András meteorológus a BOON-nak elmondta, hogy mire számíthatunk a napokban.

A sok éves átlagot nézve ebben az időszakban valóban tapasztalható hőmérséklet visszaesés. Ez nem azt jelenti, hogy pont ezen a három napon, de május első harmadában elő szokott fordulni, hogy hidegebb idő érkezik a megszokottnál. Valós fagyok, tehát nulla fok alatti hőmérséklet az elmúlt száz évben nem volt jellemző

– mondta Dr. Rázsi András a Borsod-Abaúj-Zempén vármegyei hírportálnak. Hozzátette, hogy a Bükkben, a fagyzugos területeken előfordulhatnak fagyok.

Fagy nem lesz, de meleg sem

Dr. Rázsi András szerint az idei fagyosszentek különösen érdekes, mivel a hőmérséklet már korábban is jóval az átlag alatt alakult, így nincs honnan visszaesnie. Hozzátette, hogy ugyan fagyokra nem kell számítani, de a hajnali órákban 3–4 fokig hűlhet le a levegő. Napközben pedig legfeljebb 17–18 fok várható.

Székelyföldön havazott is

Dr. Rázsi András a magyarországi időjárásról beszélt, azonban nem mindenhol ilyen enyhe a helyzet. Az Agerpres hírügynökség szerint hétfő hajnalban Hargita megye három meteorológiai állomásán – Csíkszeredában, Maroshévízen és a Bucsin-tetőn – is megdőlt az eddigi napi hidegrekord. Székelyföldön például havazást is tapasztaltak a fagyosszentek idején. Erről videó is készült.

További információkat itt olvashat.