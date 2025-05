A május 12–14-ére eső Pongrác, Szervác és Bonifác napjai nem véletlenül váltak híressé: a népi megfigyelések szerint ezek a szentek rendszeresen „elfagyasztják” a tavasz lendületét. Idén sem történt másként a fagyosszentek napjai: több helyen talaj menti fagyokat regisztráltak, különösen az északi, fagyzugos területeken. A HungaroMet adatai szerint május 10-én Nyírtasson -4,4 °C-ot mértek – ezzel új országos hidegrekord született májusra vonatkozóan – írja a Köpönyeg.

Fagyosszentek: a tavasz még nem garancia a jó időre

A lehűlésért idén egy Skandinávia fölött elhelyezkedő anticiklon a felelős, amely északkelet felől hűvös levegőt szállított a Kárpát-medencébe. A szélcsendes, derült éjszakák ideálisak voltak a hőmérséklet hajnali zuhanásához.

Bár a nappalok kellemesebbek – 14–20 fok közötti maximumokkal –, a hajnali fagyok még károkat okozhatnak a növényzetben, így a kertészeknek és gazdáknak továbbra is óvatosság ajánlott.

Nem minden évben hozott hideget a fagyosszentek

Fontos azonban emlékeztetni: a fagyosszentek nem mindig hoznak hideget. A mérések szerint előfordult már, hogy ezekre a napokra épp ellenkezőleg, kánikula esett. 1945-ben és 1958-ban például Kaposváron 34–35,5 °C-ot is rögzítettek. Ez is jól mutatja, hogy a fagyosszentek nem garantáltan hűvösek – az időjárás szeszélyes és egyre kiszámíthatatlanabb.

A klímaváltozás hatására az évszakok határai elmosódnak, és az időjárás szélsőségesebbé válik. A hajnali fagy és a nappali meleg váltakozása május közepén jól példázza ezt a kiszámíthatatlanságot.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében fokozatos melegedés kezdődik. Bár az éjszakák még hűvösek maradhatnak, a nappalok egyre inkább tavasziasak, sőt, akár nyáriasak is lehetnek. A fagyosszentek tehát idén is megmutatták magukat – de már a nyár is kopogtat az ajtón.