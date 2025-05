Franco Nero újra Magyarországon, az olasz filmsztárt Veszprémben látták

A Franco Nero főszereplésével indult útjára a veszprémi Petőfi Színház új kezdeményezése, amely világhírű művészeket hív meg – olyanokat, akik számára a színészet nemcsak munka, hanem életforma is. A padavatással egybekötött eseményről fotók és videók is készültek – írja a veol.hu.

Franco Nero a veszprémi Petőfi Színház előtt padavatáson vett részt – a közönség ovációval fogadta a sztárt.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Franco Nero személyesen mesélt magyarországi kötődéseiről

Az ikonikus olasz színész, Franco Nero Veszprém előtt Budapesten is megfordult, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel is találkozott. A Parlamentben megtekintette a Szent Koronát, és nosztalgiázott a Honfoglalás című filmről, amelyben Árpád vezért formálta meg. A színész azt is elárulta, hogy jelenleg több nemzetközi projektje is készülőben van – ezek között egy francia film Marion Cotillard oldalán, valamint egy ausztrál alkotás is szerepel.

