Friedrich Merz beállt a zsarolók sorába: nyílt politikai fenyegetést fogalmazott meg Magyarország felé

Az elemző felidézte: az uniós források kérdése Magyarország szempontjából „égető vitapont”:

hazánktól ugyanis továbbra is visszatartanak jelentős, egyébként megjáró forrásokat, hivatalosan jogállamisági szempontokra hivatkozva.

Az utóbbi időben azonban egyre nyíltabban vallják be brüsszeli vezetők vagy nyugat-európai országok vezetői, hogy ez nyílt politikai zsarolási eszköz – tehát nem jogállamisági szempontokról van szó – fogalmazott Deák Dániel. Rávilágított: ez volt hallható a német kancellártól is legutóbb, ezzel fenyegetnek más tagállamokat is azért, hogy álljanak be a sorba és támogassák azokat a javaslatokat, azokat az elvárásokat, amelyeket Brüsszelben megfogalmaztak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Hír TV stúdiójában, 2025. januárjában (Kép forrása: Facebook/Deák Dániel)

Az elemző kitért arra is, hogy

korábban maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette ki, hogy Brüsszel az LMBTQ-jogok vagy a migrációval kapcsolatos magyar döntések miatt tartja vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

„Friedrich Merz, az új német kancellár kijelentette, hogy az Ukrajna kapcsán képviselt álláspontjuk miatt az Európai Unió nyomást tud gyakorolni a magyar és szlovák kormányokra” – mondta Deák Dániel, felidézve Merz szavait, melyek szerint

nem tudják elkerülni a konfliktust Magyarországgal és Szlovákiával, ha a két ország a megkezdett úton halad tovább.

Kimondta azt is: az EU-nak vannak lehetőségei arra, hogy fokozott nyomást gyakoroljon Magyarországra és Szlovákiára. Ezek közé tartozik szerinte a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárás, illetve mint hozzátette:

mindig van lehetőség az európai pénzek megvonására.

„Nem is leplezi, hogy a jogállamisági eljárás egy politikai nyomásgyakorlási eszköz arra, hogy Magyarország beadja a derekát”, azaz ne vétózzon Ukrajna gyorsított EU-s felvétele ügyében, ne képviselje a nemzeti érdekeit az európai uniós színtéren.

A német kancellár szavai – szögezte le az elemző – teljes mértékben elfogadhatatlanok Európában, ez nem a kohézió és nem az együttműködés keresésének az útja.

Az említett brüsszeli nyomásgyakorláshoz azonban csatlakozik a belpolitikai színtérről a Tisza Párt is, amelynek európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga „pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy örül az uniós források visszatartásának, (…) hiszen az rossz Magyarország számára, és (…) javítja az ellenzék választási esélyeit 2026-ban.” Deák Dániel szerint ebben

nyílt összejátszás érhető tetten a brüsszeli intézményrendszer és az itthoni hazai ellenzéki szereplők, most kiemelten a Tisza Párt között.

Ha pedig 2026-ban esetleg a Tisza kerül kormányra, „akkor pontról pontra, szóról szóra azt az álláspontot fogják képviselni, amit Brüsszelből elvárnak tőlük”.