Rejtélyes hívást kapott kínai nyelven magyar számról? – mutatjuk, mi van mögötte!

Az elmúlt napokban egyre több debreceni lakos számolt be különös telefonhívásokról. A furcsa hívások magyar telefonszámokról érkeznek, ám a vonal túlsó végén egy női hang kínaiul kezd beszélni, sokak szerint automatizált, de néhány esetben élő személy is lehet a vonalban. A jelenség gyorsan terjedt a közösségi médiában, ahol több figyelmeztetés is megjelent – írja a HAON.

Furcsa hívások miatt aggódnak a debreceniek.

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash / https://unsplash.com/photos/person-holding-black-android-smartphone-wK-elt11pF0

Az egyik népszerű helyi Facebook-csoportban posztolt első figyelemfelhívás után sorra jelentkeztek a hasonló tapasztalatokat szerző felhasználók. A bejegyzések tanúsága szerint nemcsak egyedi esetről van szó, hanem egy kiterjedt jelenségről, amely Debrecen-szerte érinti a lakosokat. Sőt, a lap több olvasója is jelezte, hogy munkatársai, ismerősei is kaptak ilyen hívásokat.

Felmerül a kérdés: vajon csalásról van szó?

Szakértők szerint ezek a furcsa hívások gyakran egy nagyobb adatgyűjtési vagy csalási kísérlet részei lehetnek, amelynek célja személyes adatok megszerzése vagy automata rendszerek tesztelése.

Az is lehetséges, hogy nemzetközi csalási hálózatok próbálnak így kapcsolatba lépni a magyar felhasználókkal.

A hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt, de informálisan több forrás is azt javasolja, hogy az ilyen hívásokat ne vegyük fel, vagy ha mégis, ne nyomjunk meg semmilyen gombot, ne mondjunk semmit, és bontsuk a vonalat. Ha valaki gyanús hívást kapott, érdemes bejelenteni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) vagy a rendőrségnek. A HAON arról is írt, hogy ezek a furcsa hívások plusz költségekkel járhatnak-e azok számára, akik felveszik a telefont.

A furcsa hívások mellett a csaló üzentek is elszaporodtak

Rekordszámú kiber- és hackertámadás sújtja a világot, ez alól Magyarország sem kivétel, átfogó és összehangolt támadás ért már bankokat, online webáruházakat, de estek már áldozatul cégek és magánszemélyek is egyaránt. Előfordult már csalás a NAV vagy a Magyar Posta nevében is.