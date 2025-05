Ezeket a gyógy- és fűszernövényeket te is könnyedén termesztheted a konyhádban

Nem kell kert vagy terasz ahhoz, hogy legyen sajátod! A gyógy- és fűszernövény termesztése pofonegyszerű, ráadásul egy vagyont spórolhatsz vele. Elég hozzá egy napsütéses konyhaablak, egy kis odafigyelés, néhány praktikus tipp, és máris feldobhatod az ételeidet, italaidat saját termesztésű gyógy- és fűszernövényekkel. Ha ügyes vagy, akár egy salátát is összedobhatsz belőlük vacsorára!

Könnyen termeszthető fűszernövények a konyhában.

Fotó: Shutterstock

Így termessz saját fűszernövényt!

A gyógy- és fűszernövény termesztése tényleg gyerekjáték, de mielőtt nagy sebbel-lobbal nekiállsz gondold végig, hogy mit szeretnél, milyen növények azok, amelyeket valóban szívesen használsz. Nem az számít, hogy éppen mi a trendi, hiszen hiába imádja mindenki a rukkolát ha te ki nem állhatod. Most csak az számít, hogy te mit szeretnél! Ne feledkezz meg azokról a gyógynövényekről se, amelyeket lehet, hogy az ételedbe nem tennél, viszont, a teáját szívesen kortyolgatod! Ha összeírtad a listádat, nézd meg, hogy nagyjából hány cserép vagy váza fér el az ablakodban, és ha szükséges, akkor ennek fényében szelektálj a listádról!

1. Bazsalikom – A mediterrán kedvenc.

A bazsalikom könnyedén nevelhető, akár vízben is: vágj le néhány szép, egészséges hajtást, tedd egy pohár vízbe, és várd meg, míg gyökeret eresztenek. Cseréld a vizet 2-3 naponta, hogy friss és oxigéndús maradjon. Ha már erős gyökereik vannak, egyszerűen csak ültesd át földbe! Napfényimádó, tehát déli fekvésű ablakban érzi igazán jól magát.

2. Menta – A frissítő csoda.

A menta valóságos túlélő, talán a leghálásabb növény a világon. Ez is vízben könnyen gyökeresedik, tehát elég néhány egészséges szár belőle, és máris készen állsz a termesztésre. Tedd a szárakat egy pohár vízbe, és már pár nap múlva megjelennek az első gyökerek. Arra figyelj, hogy a vizet cseréld 2-3 naponta. Ültetéskor légy résen, mert ez a növény megállíthatatlan! Ne ültesd egy cserépbe vagy virágládába mással, mert mindent elnyom maga körül, hihetetlen gyorsan terjed, végül annyi mentád lesz, hogy nem tudsz vele mit kezdeni! Egyébként, ha ez történik, akkor vágd vissza alaposan, és egy tálcán szárítsd ki a leveleket. Isteni teát készíthetsz majd belőle, ami ráadásul még az egészségedért is sokat tesz. Nyáron a nagy hőségben akár jeges teaként is kortyolgathatod, frissítő hatása elképesztő!