A leomlott budapesti házban gáz nélkül maradhatnak a lakók

„Ezekre azért volt szükség, mert a beruházó/kivitelező eltért a tervektől” – jelentette ki határozottan a közös képviselő.

„A használatba vételi engedély megkérésekor a biztonságos és rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, illetve a kémények és azok megközelítésének megfelelőségét igazolni kell” – szögezte le Bujtás, akinek érvelése szerint a kivitelező rendelte meg a kémények átépítését, és ő rendelkezik többek között a megfelelő bizonylatokkal illetve a kivitelezői nyilatkozatokkal.

„Ezeknek a vizsgálatoknak a költségviselője az, akinek érdekében a munkálatokat végezték, ez pedig a beruházó. Az állításainkat bizonyítandóan a Kormányhivatal kötelezte az építtetőt és kivitelezőt, hogy 60 napon belül nyújtsa be a kémények műszaki átvételét bizonyító szakvéleményeket. Ezeknek nem tett eleget és már a kötelezés határideje is lejárt” – folytatta Bujtás Irén.

A közös képviselő elképesztőnek tartja a vállalkozó egyéb kijelentéseit is.

„2023. december 20-án mit is lehetett volna aláírni a »biankó« tulajdonosi hozzájárulásnál, amikor a kéményekkel kapcsolatos munkálatok, még 2025 márciusában is zajlottak. Az is valótlan állítás, hogy egy tulajdonos a felszólításra megrendelte a kémény átvételét, hiszen itt a lecserélt kazán miatti üzembe helyezés történt meg. A Társasház kéményeinek műszaki átvétele továbbra sincs meg. A házunkban a kötelező kéményellenőrzést – több évi kimaradás után –, 2025. márciusában és áprilisban végezték el, a tulajdonosok 95 százalékának részvételével” – teszi hozzá.