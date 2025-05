Gázolás miatt állt le a közlekedés Sárospataknál

A Sátoraljaújhelyről 6:04-kor Budapestre, Miskolcon keresztül közlekedő Zemplén InterCity vasárnap reggel elütött egy embert Sárospatak közelében. A baleset miatt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon szünetel, a helyszínelés idejére a MÁV mentesítő járatokat és pótlóbuszokat indított.

A szerelvényen 46-an utaztak, akiket a katasztrófavédelem segítségével biztonságosan átszállítottak egy, Miskolc felől érkező mentesítő vonatra. A mentővonat Olaszliszka-Tolcsvától személyvonatként folytatja útját.

A balesethez a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az utasok kimenekítésében és átszállításában nyújtottak segítséget – erősítette meg a katasztrófavédelem.

Képünk illusztráció

Fotó: Origo

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Szerencs–Sátoraljaújhely közötti vonalon több járat forgalmi rendje is módosult, valamint pótlóbuszok közlekednek az alábbiak szerint:

A Szerencs és Sátoraljaújhely közötti személyvonatok helyett Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között buszok járnak.

A 8:04-kor induló Zemplén IC (IC 527) csak Szerencstől közlekedik, az utasokat Sátoraljaújhely és Szerencs között pótlóbusz szállítja.

A 8:40-kor Miskolcról induló Zemplén IC (IC 520) csak Szerencsig jár, onnan Sátoraljaújhelyig busz viszi az utasokat.

A 10:04-kor induló Zemplén IC (IC 525) Olaszliszka-Tolcsvától indul tovább, az utasokat az előző szakaszon szintén pótlóbusz szállítja.

A MÁV közleménye szerint a baleset miatt a térségben hosszabb menetidőkre kell számítani, különösen a reggeli és délelőtti órákban.

Nem ez volt az egyetlen hasonló eset a hétvégén: a vasúttársaság arról is tájékoztatott, hogy szombat éjjel a Hatvan–Budapest vonalon, Bag közelében a Tokaj InterCity is elütött egy embert. A baleseti helyszínelés miatt ezen a szakaszon is egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok, ami 20–40 perces késéseket okozott - írja a Boon.