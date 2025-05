„Lepkefing” – Gulyás Gergely reagált Magyar Péter hangfelvételére

A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón úgy kommentálta azt a hangfelvételt, amelyet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tett közzé a Facebook-oldalán, hogy nincs ügy, amit a honvédelmi miniszter mond, az a közvetlen háború fenyegetettségében magától értetődő és helyes.

Valójában mindannyian érezzük, hogy ez egy lepkefing. Tehát itt nem történt semmi. Egy honvédelmi miniszter arról beszél, hogy a katonáknak meg kell védeni az országukat, ezt ki más mondaná, hogyha nem ő

– mondta Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.

Hozzátette: amit a felvételen a honvédelmi miniszter mond, az a közvetlen háborús fenyegetettségében magától értetődő és helyes. Nincs miről beszélni, nincs ügy, nevetséges – értékelt.

Hangsúlyozta: a magyar kormány mindent megtett az elmúlt években a békéért, de a katonáknak nem a békére kell készülni, hanem a háborúra és a haza védelmére.

A különbség az az, hogy miközben a korábbi vezérkari főnök – utalt a Tisza Pártban szerepet vállaló Ruszin-Szendi Romuluszra – Ukrajnát akarja megvédeni és Ukrajnában akar katonákat bevetni, addig a honvédelmi miniszternek és a magyar honvédségnek Magyarországot, a hazát kell megvédeni - mondta. A katonaságnak készen kell állni a háborúra, minden ország ezért tart fenn katonaságot

– tette hozzá.

Arra is kitért: még sehol nem volt az ukrán háború, amikor a magyar miniszterelnök már beszélt arról, hogy közös európai haderőre is szükség van. Mi voltunk azok, akik felismertük azt, hogy van egy komoly változás a világban, a háború fenyegetettsége nagyobb, mint korábban, és ha valakinek erre készülni kell, az a katonaság - jelezte.

Mint ismert Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is reagált az ügyre.

Én egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget építek! Mert a békéhez erő kell!

– írta ki közösségi oldalára a Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint Magyar Péter nagy leleplezése valójában csak egy nagy blöff volt.

„Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy csütörtök reggel 9-kor nyilvánosságra hoz egy hangfelvételt, amit a Fidesz »őszödi beszédeként« emlegetett. A Tisza-vezér aztán valóban meg is osztott az ígért időben egy felvételt, amin Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnök kinevezésekor – 2023 áprilisában – elmondott beszédének egy rövid, kivágott részlete hallható” – emlékeztetett Deák Dániel, a XXI. század vezető elemzője Facebook-oldalán, aki egy gyorselemzést is közzétett az ügyről.

Magyar Péter nagy leleplezése valójában csak egy nagy blöff volt. „Lebuktatta” a honvédelmi minisztert, hogy az végzi a dolgát és fejleszti a hadsereget egy háborús időszakban. Az igazán nevetséges az, hogy a Telex, a 444 és a többi külföldről finanszírozott sajtótermék kritika nélkül napok óta reklámozza ezt a „nagy leleplezést”, miközben a hangfelvételben valójában semmi nincsen!

– állapította meg a szakértő.