Elúszott a gát – Csillaghegy védtelen maradt: Gyepes Ádám keményen bírálja a fővárosi vezetést

Gyepes Ádám szerint a projekt évek óta tartó halogatása és a szakmai inkompetencia most végérvényesen súlyos következményekkel járt: Csillaghegy árvízvédelme meghiúsult, a városrész védtelen maradt.

Gyepes Ádám

Gyepes videójában emlékeztetett: a gát kérdése régóta húzódik, de a fővárosi vezetés – élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel – nem volt képes határidőre teljesíteni az uniós elvárásokat, így Budapest elesik a tervezett támogatástól. Mint fogalmazott, „évek óta mondjuk, hogy a késlekedésnek és a hozzá nem értésnek ára lesz. Sajnos így is lett.”

A képviselő súlyos kritikával illette Szabó Tímeát, a kerület egyik vezetőjét is, aki nemrég még ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a gát ügyében, most viszont – Gyepes állítása szerint – maga is részese lett a mulasztásoknak. A videóban név szerint nevezi meg a felelősöket: Karácsony Gergely, Kiss László és Szabó Tímea.

Gyepes azt is kiemelte, hogy a főváros által

„kapkodva összerakott” Nánási–Királyok útja nyomvonal bírósági engedélyét visszavonták, mivel a beadott tervek „tele voltak hibákkal”. Szerinte ez is bizonyítja, hogy a városvezetés nem volt felkészülve a beruházásra.

„Tíz éve hazudóznak a Római-partról, ígérnek fűt-fát, de semmit sem tettek az óbudaiak biztonságáért” – fogalmazott Gyepes, majd hozzátette: az emberek élete nem játék, a politikai vezetőknek pedig vállalniuk kell a felelősséget döntéseikért.

A Római-part árvízvédelme évek óta heves viták kereszttüzében áll. A helyiek és szakmai szervezetek egy része a part közeli nyomvonalat tartaná hatékonynak, mások inkább a Nánási út menti védmű mellett érvelnek. A döntés és annak végrehajtása azonban mindeddig nem történt meg, így a főváros és az érintett városrészek továbbra is kiszolgáltatottak a Dunai árvizeknek.

