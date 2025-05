Több tízezer gyermekpornográf felvételt szerzett meg egy férfi, kétéves gyermekről is volt videója

Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy 33 éves füzesgyarmati férfi ellen – írta a Beol.hu.

Gyermekpornográfia: hosszú évekre börtönbe kerülhet a férfi,(Képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A lap szerint harmincötezer darab, gyermekekről készült pornográf tartalmú képet és videót szerzett meg az internetről, és azok közül többet meg is osztott. A férfi mintegy harminc felhasználótól kapott gyermekeket ábrázoló pornográf fényképet és videófelvételeket. A számítógépén lementett fotók 10-14 év közötti lányokat ábrázolnak különböző pózokban hiányos öltözékben az intim testrészekre közelítve, míg a videókon 2 évestől 16 éves korig szerepelnek lányok és fiúk egymással, valamint felnőtt férfiakkal szexuális cselekményt végezve, meztelenül. Hogy milyen büntetést kért rá az ügyészség, ebben a cikkben olvashatja.

