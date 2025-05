Nemrég még Pressman tesztelte az ellenzék élére, most Brüsszelben kapott vezető állást Gyöngyösi Márton

Az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) nevű brüsszeli pártcsalád politikai igazgatójaként folytatja pályafutását a Jobbik volt elnöke – szúrta ki az Origo a szervezet honlapján. Gyöngyösi Márton tavaly november óta tölti be a tisztséget, ami azért érdekes, mert nem sokkal azelőtt még a politikától való visszavonulását ígérte. A politikus sajátos utat járt be a magyar közéletben: a vad, antiszemita kijelentésektől eljutott David Pressman széderestjéig. A Jobbik elnökeként megbukott, és most úgy tűnik, puhára esett.

Vágólapra másolva!

Végül a baloldali összefogás megrendítő, 2022-es kudarca után kisebb, szervezeten belüli kavarásokat követően felért a csúcsra: pártelnökként folytathatta. Ebben az időszakban teljesen váratlanul részt vett David Pressman volt amerikai nagykövet széderestjén, amit a sajtóban több helyen is úgy értelmeztek, hogy Washington szívesen látná őt az ellenzék vezetőjeként. Emlékezetes, ez volt az az esemény, amelyre a Magyar Péter mögé az elsők között besoroló Nagy Ervin is meghívást kapott. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint végig tekintve az életútján nem lehet teljesen kizárni, hogy Gyöngyösi Márton a külföldi titkosszolgálatok embere.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!