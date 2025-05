Kemény üzenetet küldött Gyurcsány volt felesége, szorul a hurok Magyar körül

Életem legnehezebb időszakán és legnehezebb döntésén vagyok túl – mondta Dobrev Klára az úgynevezett bemutatkozó üzenetében, amelyet a Demokratikus Koalíció közösségi oldalán közvetítettek. Mint ismert, Gyurcsány Ferenc csütörtökön jelentette be, hogy visszavonul a közélettől, lemond minden tisztségéről a Demokratikus Koalícióban. Ekkor közölte azt is, elválnak. Dobrev még aznap bejelentette, hogy indul a DK elnöki tisztségéért. Az új pártelnök megválasztásáig Molnár Csaba ügyvezető alelnökként vezeti a pártot.

Gyurcsány volt felesége megújítaná a baloldalt

Fotó: Mohai Balázs / MTI Fotószerkesztõség

Gyurcsány felesége elmegy a pridera

Az emberek meg tudják őket változtatni, mi meg tudjuk őket változtatni. És baloldalinak lenni így magabiztosságot is jelent. Mert nem elég elhinni, hogy változás kell, tudni kell azt is, hogy meg tudjuk csinálni – közölte. Hozzátette: Mi, baloldaliak egyszerűen csak nyugodt életet akarunk, nem extraprofitot, hanem jólétet. Hosszasan sorolta, hogy ki mindenkire szeretne odafigyelni, majd bejelentette: idén is ott lesz a pride-on. Kijelentette azt is, hogy ő nem fog mismásolni Ukrajna ügyében, szerinte az a nemzeti érdek, hogy egy erős EU-tag Ukrajna legyen köztünk és Oroszország között – írta a Magyar Nemzet.

Lázár János: A Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is

Azért kérjük az önök hozzájárulását a Voks 2025 kapcsán, azért kérjük az önök véleményét az ukrán EU-s tagság okán, mert azt szeretnénk világosan látni, hogy mennyi erőnk van ahhoz, hogy Ukrajna EU-s tagságát megállítsuk – mondta Lázár János a Lázárinfón, amelyről egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy az emberek szavazatán, támogatásán és hangján múlik a Tisza Párt voksolása után, hogy hány ember mutatja fel a stoptáblát.

Lázár János szerint Magyar Péter és az ukránok összejátszanak

Fotó: MTI/Bús Csaba

Ezért – mert ez egy nagyon fontos döntés – ezt erősíti, hogy az ukránok akcióba léptek, megpróbálják a médián, a külső hatalmakon keresztül, politikusokon keresztül befolyásolni mindazt, ami Magyarországon történik – hívta fel a figyelmet Lázár János. Hozzátette: nem lenne meglepve, ha nem olyan soká kiderülne, hogy Magyar Péterhez közel álló emberek is ukrán érdekeket szolgáltak az elmúlt időszakban, akár már hosszabb távon is.

Teljesen világosan látszik az az elmúlt napok eseményeiből, hogy a Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is

– hangsúlyozta a miniszter a Magyar Nemzet szerint.