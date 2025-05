Gyurcsány Ferenc 1961-ben született Pápán, ott járta iskoláit, ott érettségizett, a családra jól emlékeznek a helyiek, követik a politikus pályafutását. A Pápán hallottam Facebook-csoportban is reagáltak a bejelentésre, miszerint lemond pártelnöki pozíciójáról, visszavonul a politikától és elválik a feleségétől, Dobrev Klárától – írja a VEOL.

Gyurcsány Ferenc lemondását kommentálták

Gyurcsány Ferenc új párja pápai lesz?

Egy nő így kommentálta a hírt: „Bizonyos értelemben jó hallani, legalább ránk, idősebbekre is jobban tud majd figyelni a Feri. Amikor azt mondta egyszer, hogy az öregecske feleségeket le kell cserélni, nagyon, de nagyon rosszul esett. Biztosan keveset tudtak Klárával már találkozni, elfoglalt emberek nagyon, elhiszem, hogy problémájuk volt egymással. Nagyon jó lenne, ha Pápára költözne, többet járna a piacon is. Talán így lesz ideje a gyümölcsöket is meghozni, amit megígért. Akár még megtalálhatná itt is az új párját!"

Mások arra emlékeztek, hogy a gyümölcsöt már meghozta, hiszen a pápai piacon többször is megfordult és osztott különféle gyümölcsöket. Megint más szerint nincs helye a városban:

Engem nem érdekel, hogy hol lesz király, csak itt ne, Pápán

– írta a kommentelő.

Volt, aki el sem hitte, hogy valóban visszavonul Gyurcsány Ferenc: „Ezt ki hiszi el” – írta.

A hozzászólók nagy része két dologban egyetértett: Gyurcsánynak sokkal előbb le kellett volna mondania, illetve, hogy „szétverte" a baloldalt, ami véleményük szerint nélküle sokkal jobb eredményeket ért volna el.

A topkommentnek azt tartották, aki azt írta, az összes politikus követhetné Gyurcsány Ferenc példáját.