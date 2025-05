A lap megírta, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nevén jelenleg két ingatlan is van.

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára válnak

Egyrészt van egy „luxuslakás” a Rózsadombon, a II. kerületi Bimbó úton, amelyet még évekkel ezelőtt vásároltak.

A 161 négyzetméteres lakáshoz 162 négyzetméteres terasz is tartozik, az értéke pedig jócskán meghaladhatja a félmilliárd forintot

– írták. Továbbá Kötcsén egy 3295 négyzetméternyi területen van egy 267 négyzetméteres nyaralójuk is.

Mindemellett a Magyar Nemzet rámutatott arra is, hogy míg Gyurcsány Ferenc kizárólagos tulajdonosa egy 50 négyzetméteres pápai lakásnak is, addig Dobrev Klára közösen birtokolja anyjával, Apró Piroskával a több mint 400 négyzetméteres Apró-villát, mely sokáig a család otthonául szolgált.

A lap feltárta a céges viszonyokat is, a céginformációs adatbázis szerint az Altust közösen birtokolja Gyurcsány és Dobrev.

A válófélben lévő politikusok jelentős pénzösszegek fölött is diszponálnak: Gyurcsány Ferencnek 46 millió forint van a számláján, de ennél több, 55 millió forint a hiteltartozása. Emellett, Dobrevvel közösen 210,36 millió forintnyi kintlévősége van, az összeget fele-fele arányban adták kölcsön lakásvásárlásra.

A legfrissebb elérhető adatok szerint eközben Dobrev Klárának 199 millió 882 ezer forint megtakarítása volt az értékpapírszámláján.

A teljes cikket itt lehet megtekinteni.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Dobrev Klára a közösségi oldalán jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc lemond minden tisztségéről a pártjánál és visszavonul a közélettől is. Az ellenzéki párt EP-képviselője arról is írt, hogy a házasságuk is véget ért, elválnak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a hírre így reagált:

A globalisták takarítják a pályát. Pár nappal ezelőtt eltakarították a Momentumot, most pedig eltakarították Gyurcsányékat is. Ezt nemrég Manfred Weber is bejelentette, Brüsszelben ezúttal Magyar Péterékre tettek, most félreállítanak mindenkit az útból.

Gyurcsány Ferenc lemondott minden posztjáról a Demokratikus Koalícióban