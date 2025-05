Gyurcsány Ferenc visszavonulása lehet a DK utolsó esélye 

Dobrev Klára a közösségi oldalán jelentette be: férje, Gyurcsány Ferenc lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, és a közélettől is visszavonul. A bejelentésben a DK EP-képviselője azt is közölte, hogy házasságuk is véget ér Gyurcsány Ferenccel, elválnak. A történtekre Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője reagált közösségi oldalán.

Gyurcsány Ferenc lépésére reagált Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is. Szerinte a volt miniszterelnök távozása a DK utolsó esélye lehet a politikai túlélésre. Mint fogalmazott, Gyurcsány minden próbálkozása – a nagyívű beszédektől a Facebook-aktivitáson át egészen a lakókocsis országjárásig – ellenére a Demokratikus Koalíció tartósan az 5 százalékos parlamenti küszöb alatt maradt. Mráz úgy véli, „most vasárnap” sem valószínű, hogy a párt bejutna a parlamentbe. Gyurcsány Ferenc, a DK korábbi elnöke. (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség) Gyurcsány Ferenc távozása után nem szabad leírni a DK-t A politikai elemző ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy Gyurcsány visszavonulásával nem szabad leírni a DK-t, amely szerinte „az utolsó nyíltan baloldali politikai szervezet” Magyarországon. Bár a párt eddig teljes mértékben Gyurcsány személyéhez kötődött, a volt miniszterelnök lépése teret nyithat egy új, megújult DK – egy „DK 2.0” – előtt. Mráz szerint a magyar választói piacon létezik egy olyan, 5 százaléknál nagyobb tömeg, amely elégedetlen Orbán Viktor kormányzásával, ugyanakkor Magyar Péterben sem bízik – ezt a réteget célozhatja meg a Gyurcsány utáni DK. Az elemző úgy látja: Gyurcsány visszavonulása nem hasonlítható Orosz Anna momentumos politikus lépéséhez, aki a Tisza Párttal való együttműködés érdekében hátrált ki a politikából. Sokkal inkább emlékeztet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt stratégiájára, amely szintén önálló indulással próbálja megszólítani az Orbán- és Magyar-ellenes szavazókat. „Gyurcsány politizálása a Fidesznek Magyar Péter megjelenése óta már nem jelentett közvetett előnyt” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Szerinte a volt kormányfő visszavonulása viszont épp Magyar Péter számára okozhat nehézséget, hiszen gyengítheti a nem-Orbán szavazók egységesítésére irányuló törekvéseit.

