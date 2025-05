Vége van! Nem kicsit, nagyon! – Gyurcsány Ferenc tündöklése és bukása

Gyurcsányéknak azonban – ismét csak az őszödi beszédet idézve – sikerült „a szarból” visszahozniuk a kormányzást, és „trükkök százaival” a vágyott győzelem sem maradt el.

Csakhogy ezzel párhuzamosan a mélyrepülés is megkezdődött. A jólét és emelkedő életszínvonal látszatát keltő kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ugyanis az államháztartási hiány mértéke 2006-ban elérte a 9,2 százalékot – amivel világviszonylatban a második legrosszabb eredményt produkálta a Gyurcsány-kormány.

A hiány visszaszorítására megszorító csomagot kellett bevezetni, aminek következtében viszont földbe állt a gazdaság teljesítménye. Számszerűsítve mindez úgy néz ki, hogy a hazai GDP 2007-ben egyáltalán nem nőtt – miközben a szlovák gazdaság 10 százalék feletti bővülést ért el. A magyar gazdaság addigra tehát már rég romokban volt, amikor a világra köszöntött 2008-ban a válság.

Az MSZP-SZDSZ 8 évnyi kormányzásának eredményeként a magyar életszínvonal egy százalékkal került közelebb az uniós átlaghoz, miközben ugyanez az érték Szlovákiában 18, Észtországban pedig 12 százalékos felzárkózást mutatott.

Besülnek a trükkök százai

Gyurcsány Ferenc valójában mindig is inkább a bűvészmutatványaival ért el sikereket a politikai színpadán, mintsem a tényleges kormányzati teljesítményével. A róla könyvet író Debreczeni Józsefnek például azzal hencegett, hogy 2001-ben ő volt a szellemi atyja a – román állampolgároknak is munkalehetőséget biztosító – Orbán-Nastase-paktum megtámadásának. Gyurcsány ugyanis rábeszélte Medgyessyéket, hogy forduljanak szembe a megállapodással, és kezdjenek bele a „23 millió román” beözönléséről szóló, idegenellenes kampányba.

De ugyanígy Debreczeninek vallott arról is, hogy neki köszönhető az úgynevezett köteles beszéd, amikor az MSZP azzal vádolta meg Kövér Lászlót, hogy akasztani akar. A könyvben ugyanakkor maga Gyurcsány is elismeri, hogy „Kövér nem akar akasztani”. Ámde „egy kis rossz szándékkal” addig forgatja a fideszes politikus szavait, amíg a beszéd már az akasztási szándékkal kerül be a köztudatba. Végül köteles tüntetést is szerveznek Kövér ellen.

A gyűlölet felszítására szolgáló trükkök azonban a romló gazdasági kilátások, az életszínvonal csökkenése és az őszödi beszéd kiszivárgása után már rendre besültek.

Így hiába próbálta meg a rendőrség a Kossuth téri tüntetőket a Fidesz október 23-i rendezvényéről távozó polgárokra rászorítani 2006-ban, a karhatalom brutalitását megörökítő képsorok mindent felülírtak. Ami után a magyarok ellenszenve már nem a beözönlő „23 millió románra” vagy az „akasztani akaró” Kövér Lászlóra irányult, hanem a gazdasági nehézségéken úrrá lenni képtelen, „szemkilövető” Gyurcsány Ferencre.