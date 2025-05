Az őszödi beszédtől a rendőrterroron át az Apró-villáig – Íme Gyurcsány Ferenc legnagyobb botrányai

Túlzás nélkül állítható, hogy Gyurcsány Ferencék lerombolták a magyar egészségügyet. Drasztikusan csökkent a minimálbér reálértéke, és mivel az egészségügyi dolgozók bére sem növekedett, ezért több ezer orvos és ápoló hagyta ott a magyar egészségügyet. Az egészségügyet érintő megszorítások miatt több tucat kórházat zártak be, háromezer orvost és hatezer szakdolgozót rúgtak ki. Szintén jelentős károkat okoztak a magyar családoknak, mivel eltörölték a családi adókedvezményt az egy- és kétgyermekes családok esetében, míg a háromgyerekesek esetében 60 százalékkal csökkentették. Nagy csapás volt az is, hogy az egekbe emelték a tankönyvek árát.

A baloldal két év alatt 14 ezer tanárt tett munkanélkülivé, és száz iskolát záratott be, további 748-at szüntetett meg vagy olvasztott be más intézményekbe.

Ennek következtében hirtelen ezer olyan település lett, ahol nem volt iskola. Hasonló sors várt az óvodákra a baloldali kormányzás alatt: 283 óvodát zárattak be, 1191 óvónőt tettek utcára. Ezt követően egyetemi tandíjat vezettek be, amit később csak a Fidesz által kezdeményezett népszavazásnak köszönhetően sikerült megszüntetni. 2008 októberében újabb megszorító csomagot vezetett be Gyurcsány, amely gyakorlatilag az államcsőd beismerése volt. Ennek részeként az állami költségcsökkentés mellett a közszféra béreinek befagyasztását jelentette be, és a 13. havi bért is visszavonták. Már ekkor csökkentették a 13. havi nyugdíj értékhatárát (80 ezer forintban) és a jogosultak körét.

A plágiumügy

Gyurcsány Ferenc plágiumügye 2012 tavaszán tört ki, amikor azzal vádolták, hogy ugyanabban a témában írt szakdolgozatot, mint az akkori sógora. Gyurcsány Ferenc 1984-ben írta meg szakdolgozatát "A Balaton-felvidék szőlészete és borászata" címmel. Volt sógora, Rozs Szabolcs négy évvel korábban szintén a Balaton-felvidék borászatáról írt. A Pécsi Újság 2012. április 2-i cikkében kétségbe vonta, hogy Gyurcsány egyáltalán adott be szakdolgozatot. Geresdi István, a Pécsi Tudományegyetem tudományos karának dékánja elmondta a Pécsi Újságnak, hogy nem találták meg Gyurcsány dolgozatát. Továbbá hozzátette, hogy egyedül az ő dolgozata hiányzott. Április 3-án Gyurcsány megosztott egy oldalt az egységnaplójában, amelyben az állt, hogy beadta a szakdolgozatát.

Azt is állította, hogy nem tudta, hol van a szakdolgozata, de megpróbálja megkeresni. Két héttel később, április 13-án bejelentette, hogy nem találta meg a dolgozatot.

Április 27-én a Hír TV bejelentette, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy Gyurcsány volt sógora, Rozs Szabolcs már készített egy hasonló című és témájú szakdolgozatot. Három nappal később, április 30-án a Hír TV bejelentette, hogy átnézték és összehasonlították a dolgozatokat, és Gyurcsány dolgozata (a meglévő tartalomjegyzék alapján) hasonlít Rozs Szabolcs dolgozatának első feléhez.