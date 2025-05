Füstös szobák titka – ő küldte Gyurcsánynak a selyemzsinórt

Számos hasonlóság fedezhető fel Gyurcsány Ferenc mostani lemondása, és aközött, amikor 2009-ben a miniszterelnöki bársonyszékből távozott – írja a Magyar Nemzet.

Gyurcsány Ferenc lemondott a DK elnöki tisztségéről, a frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választásokon sem indul.

Az immár bukott pártelnök és miniszterelnök több mint húsz évet töltött a magyar politika színpadán – írja a lap.

Az első lemondására 2009. március 21-én, az MSZP kongresszusán került sor.

Ekkor már több mint két év eltelt a botrányos őszödi beszéde kiszivárgása, és a vérbe fojtott 2006-os őszi események óta. De nem csak a tüntetések véres leverés, hanem a gazdasági nehézségekkel is szembe kellett néznie Gyurcsánynak és kormányának. Erre válaszul megszorító intézkedések sorát hozta a második Gyurcsány-kormány, majd jött a 2008-as gazdasági válság, ami a szakadék szélére lökte az országot, Gyurcsány Ferenc és kormánya pedig a maradék népszerűségét is kezdte elveszíteni. Ilyen körülmények között tartottak Gyurcsány Ferenc bizalmi emberei tanácskozást 2009. március 13-14. között Tokajban, ahol összesen tizenhatan voltak jelen, köztük Dobrev Klára, Gyurcsány felesége is.

Gyurcsány Ferenc távozik a közéletből

Ezután 2009-ben a politikus váratlanul bejelentette távozási szándékát a kormány éléről az MSZP március 21-i kongresszusán.

Feltűnő, hogy a 2009-es és a 2025-ös lemondás előtti években is olyan kihívásokkal nézett szembe Gyurcsány, amikre nem tudott választ adni.

A Magyar Nemzet szerint miniszterelnöksége alatt az egyre rosszabb gazdasági helyzet és a világválság fogott ki rajta, míg most a Magyar Péter jelentette politikai kihívás, ami jelentős számú szavazót vitt a DK-tól a Tisza Párthoz. Beszédes, hogy a 2009-es tokaji tanácskozás után Dobrev Klára mondhatta ki az utolsó szót Gyurcsány távozásáról, most pedig ő volt az, aki bejelentette a pártelnök távozását a magyar közéletből.

