Haderőfejlesztés, Gyurcsány, kémek, új pápa és TEK – ez történt a héten

Magyar Péter „nagy leleplezést” ígért csütörtökre, ez lett belőle

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán jelentette be, hogy csütörtök reggel 9-kor nyilvánosságra hoz egy hangfelvételt, amit a Fidesz „őszödi beszédeként” emlegetett. A politikus aztán valóban meg is osztott az ígért időben egy felvételt, amin Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnök kinevezésekor – 2023 áprilisában – elmondott beszédének egy rövid, kivágott részlete hallható.

A honvédelmi miniszter reagált Magyar Péter „leleplezésére”, hiszen a Tisza-vezér úgy keretezte a felvételen elhangzott mondatokat, mintha a kormány valójában háborúba akarná sodorni Magyarországot.

Én egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget építek! Mert a békéhez erő kell!

– írta ki közösségi aznap oldalára a Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki tisztázta, hogy Magyar Péter a haderőfejlesztést igyekszik háborús előkészületként bemutatni.





Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Tisza-vezér húzását úgy kommentálta, hogy

Magyar Péter nagy leleplezése valójában csak egy nagy blöff volt. „Lebuktatta” a honvédelmi minisztert, hogy az végzi a dolgát és fejleszti a hadsereget egy háborús időszakban. Az igazán nevetséges az, hogy a Telex, a 444 és a többi külföldről finanszírozott sajtótermék kritika nélkül napok óta reklámozza ezt a „nagy leleplezést”, miközben a hangfelvételben valójában semmi nincsen!

XIV. Leó elfoglalta pápai trónját

Fehér füst szállt fel a Vatikánban, sikeresen megválasztották a pápát. A pápaválasztási folyamat ezzel véget ért, meglett Szent Péter 267. utóda, aki a XIV. Leó nevet vette fel a pápaságban.

Az új pápa Prevost bíboros lett, aki Chicagóból származik, amely Észak-Amerika legnagyobb katolikus főegyházmegyéje.

Robert Prevost, vagyis XIV. Leó pápa

Gyurcsány Ferenc visszavonult

Ugyanezen a napon, csütörtökön Dobrev Klára a közösségi oldalán jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, frakcióvezetője lemond a DK elnöki tisztségéről és visszavonul a közélettől is. A baloldali párt EP-képviselője arról is írt, hogy a házasságuk is véget ért, elválnak.