Nemzeti radarernyő a globalista ködfelhő helyett

Magyarországon évek óta következetes, stratégiai szemléletű haderőfejlesztés zajlik – nem látványprojektek mentén, hanem a nemzeti biztonság megerősítése céljából. A hazai hadiipar fejlesztése, a gyártókapacitások kiépítése és a csúcstechnológiás beszerzések nemcsak a honvédelem, hanem az ország szuverenitásának sarokkövei.

A hazánkba érkezett izraeli ELTA ELM–2084 radarok – amelyek a világszerte elismert Vaskupola rendszer részei – világosan jelzik: Magyarország nem pusztán deklarálja a védelmi képességek fontosságát, hanem kézzelfogható lépéseket is tesz.

Ez a gondolkodásmód

tökéletesen egybevág azzal a szemlélettel, amelyet Donald Trump is képvisel, amikor a NATO-n túlmutató, amerikai nemzeti rakétavédelmi pajzs, az úgynevezett „aranykupola” kiépítését szorgalmazza.

A világrend épp átrendeződik: a globalista, demokraták vezette nyugati tengely gyengül, miközben egy új, szuverenitásra és önálló képességekre épülő konzervatív erőtér formálódik. Ebben a korszakban

a biztonság már nem automatikus, nem jár alanyi jogon – hanem azok kiváltsága, akik hajlandók időben cselekedni.

Abe Hamadeh, akinek a nemzetbiztonság nem elmélet

Erre világított rá legutóbb Abe Hamadeh, az arizonai 8. kongresszusi körzet frissen megválasztott képviselője, aki határozottan kiállt a rakétavédelem megerősítése mellett. Hamadeh – aki hírszerző tisztként szolgált a Közel-Keleten, és Trump egyik legismertebb fiatal szövetségese – világossá tette:

nemcsak támogatja Donald Trump „aranykupola” néven ismertté vált rakétavédelmi tervét, hanem „büszkén fog harcolni is érte a Kongresszusban”.

A sivatagban edződött veterán szava nem üres retorika. Politikai útja, katonai háttere és Izrael iránti elkötelezettsége egyaránt hitelessé teszik. Egykor a Ron Paul-féle libertárius táborban még Izraelt is bírálta, ma már a zsidó állam egyik legerősebb republikánus szövetségese. Saját szavaival élve: „Izrael, amelynek minden oka meglenne, hogy ne fogadjon be – mégis befogadott.” Hamadeh számára a nemzetbiztonság nem elmélet, hanem személyes ügy – és ebből fakadóan politikai hitvallása is a realitásokra épül.