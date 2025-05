A nyolc éves Elina fél szívvel is mindig mosolyog, de ott a könny a szemében

Mezei Elina noha még csak nyolcéves, már most annyi szörnyűségen ment át, amin egy idős embernek sem kéne. A Hajdúszováton élő kislány egy ritka szívrendellenességgel született: bal szívkamrája nem fejlődött ki megfelelően magzati korban. Ennek következményeként oxigénhiányos állapot alakult ki nála, ami súlyos ér- és bélrendszeri problémákhoz vezetett. A szív- és oxigénhiány következményeként sztrókot is kapott, amely bal oldali részleges bénulást okozott. Elina azonban óriási küzdő, nap mint nap szembenéz a betegségével. Szüksége is van az erőre, már novemberben újabb életmentő műtét vár rá.

A Hajdúszováton élő kislánynak fél szíve van, mégis minden napja mosollyal teli.

Fotó: Origo

„Az orvosok szerint a lányom szíve legfeljebb tinédzser koráig bírja, akkor szükség lesz egy szívátültetésre. Azonban az érrendszeri problémák miatt a transzplantációs lehetőségek is kétségessé váltak”

– mondja Elina édesanyja, Kaszás Nikoletta.

Az igazi harc nem a műtőasztalon zajlik, hanem a Hajdúszováton, ahol élnek

„Nagyon egyedül vagyunk ebben a nagy világban”

– mondja Nikoletta, aki férjével négy gyereket nevel: Dávidot (13), Nikit (10), Virágot (7) és Elinát. A férjének nincs jogosítványa, ezért Elinát babakocsiban tolja kilométereken át az orvoshoz, fejlesztésekre és kórházba. A kislány lába túl gyenge ahhoz, hogy a buszra fel tudjon szállni.

„Hiába próbáltuk elvinni gyógytornára, senki nem vállalja, mert Elina súlyos beteg. Olyan meg főleg nincs, aki házhoz jön”

– panaszolja.

A család egy romos parasztházban él, ahol a tető beázik, a nyílászárók szelesek, és alig van fűtés. A faluban nincs fejlesztő szakember, pszichológus, egyszóval nincs segítség. Ami máshol alap, az Elináéktól távol van. A család a mezőgazdasági munkákból él és az Elina állapota miatt kapott támogatásokból.

Fotó: Origo

Elina mégis pozitívan válaszolt a lapunknak feltett kérdésekre.

„Olvasok, játszom a kertben, orvos szeretnék lenni”

– mondja félénken a súlyos szívbeteg kislány.

„Néha csak a szeméből látom, hogy fáj valamije. Tűri. Nem szól. Annyira más, annyira erős, annyira jó gyerek!. A jövő bizonytalan, ez a diagnózis kegyetlen. Minden nap egy csoda vele; a mosolya, a kitartása, a szeretete nap mint nap megtanít minket az igazi értékekre. Minden napért hálásak vagyunk, amit vele tölthetünk. Sok minden berögzül bennem, szeretném, ha egy-egy pillanat, nézés, mozdulat örökre velem maradna. A szavai, amikor azt mondja nekem: „Ne félj, anyukám, én nem foglak elhagyni sohasem. Megígérte nekem a borzasztó nagy műtét előtt, hogy minden rendben lesz, velem marad. Borzasztó dolgok ezek. Mikor betolták a műtőbe, mosolygott rám, de a szemében ott volt a könny. Hihetetlen.”