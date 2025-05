A kutatók Nádudvarnál, a Kösélyben végezték el a mintavételt, ahol kézi anódos és elektromos kecés mintavételi módszereket is alkalmaztak a halak esetében. A mintaszakasz alsó végénél, a zsákmány ürítésekor azonban váratlan felfedezés született: a sok száz pontokaszpikus eredetű géb mellett több őshonos halfaj is előkerült, például karikakeszeg és halványfoltú küllő - számolt be a Haon.

Különleges halak a Hortobágyon. Fotó: Pecaverzum

A Hortobágy-folyó másik szakaszán is a pontokaszpikus gébek domináltak, amelyek a Kaszpi- és Fekete-tenger térségéből terjedtek el. Bár ezeket a fajokat a jogszabályok nem tekintik invazívnak, a szakemberek óvatosságra intenek: kérik a horgászokat és vízparti lakosokat, hogy ezeket a halakat ne engedjék vissza a vízbe, mivel terjedésük és hatásuk az őshonos halfajokra még nem teljesen ismert.

A kutatók tovább folytatják a vizsgálatokat, hogy pontosabban felmérhessék a pontokaszpikus fajok terjedését és azok hatását a helyi ökoszisztémára. A teljes beszámoló és a részletes eredmények a Magyar Haltani Társaság honlapján és a Pecaverzum oldalán érhetők el – olvasható a Haon hírében.