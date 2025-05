Hankó Balázs: A tehetséges és sikeres magyarok évszázadokon keresztül bizonyítottak

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a tehetséget csak a tisztelet teszi teljessé. Az ifjú tehetségben a tanulás, a tapasztalat, az idősebb mester intelmei és iránymutatásai szülik meg a tisztelet érzését, ami pedig - a szeretet és a hit mellett - a legfontosabb emberi érzés - fűzte hozzá.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért elismerések átadóján a Pesti Vigadóban 2025. május 16-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hankó Balázs kiemelte

az emberi elme csak úgy lehet csillogó, ha támaszkodik mindarra, amit az őt megelőző korok és generációk megismertek és meg is értettek.

A tehetséges és sikeres magyarok évszázadokon keresztül bizonyítottak és bizonyítanak ma is; Szent Istvántól Jókai Móron át Karikó Katalinig, Krausz Ferencig vagy Szoboszlai Dominikig.

Az idei díjazottak, akik a tehetségekért dolgoznak, a tehetségeket segítő önkormányzatok és vállalatok a nemzet és az ország fejlődésének zálogai; utat és példát mutatnak - hangoztatta a tárcavezető.

Amikor egy magyar tehetséggel nagyot fordul a világ, akkor egész nemzetünkkel fordul egyet. Aki egy magyar talentumot magasabbra segít, az egész magyar nemzetünket magasabbra segíti

- fogalmazott Hankó Balázs.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkár arról beszélt: az idei díjazottak beteljesítették hivatásukat. A nemzeti közösség arra vágyik, hogy fiatalok generációja tegye erősebbé, sikeresebbé a magyarokat - közölte.

Mint mondta, korunkban azt tarthatjuk tehetségesnek, aki képes arra is, hogy a talentumát megmutassa a többieknek. A Bonis Bona-díjazottak nemcsak megtalálták a tehetséges fiatalokat, hanem abban is segítették őket, hogy ezt a tehetséget megmutathassák. A tehetség a fejlődés reményét is adja, azok a mesterek, önkormányzatok, vállalkozások, akik díjat kapnak, Magyarország reményének letéteményesei.

Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint az általuk megteremtett reményt valóra váltani

- fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

A 2013-ban alapított Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díj forrását a Nemzeti Tehetség Program biztosítja. A kitüntetések célja, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a magyarországi és határon túli magyar, vagy nemzetiségi szakembereket, akik munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért.