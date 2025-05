Orbán Viktor: Magyarország támadás alatt áll, a legnagyobb veszély Ukrajna uniós tagsága

A Harcosok Klubja egy korszerű válasz egy új kihívásra

A baloldal, beleértve a Tisza Pártot is, rendkívül aktív az online térben: profi kampánycsapatok, fizetett hirdetések, influenszerek és algoritmusokra optimalizált tartalmak segítségével próbálják tematizálni a közbeszédet. Céljuk világos: Magyarországot rossz színben feltüntetni a nemzetközi nyilvánosság előtt, aláásni a kormány tekintélyét, és elbizonytalanítani a polgári, konzervatív szavazótábort.

Filep Dávid influenszer (k) a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mindeközben egyre gyakoribbak a külföldről érkező, szervezett információs támadások is.

Nem titok, hogy az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjébe került Magyarország, mivel a kormány határozottan kiáll amellett, hogy a háborúban álló Ukrajna ne csatlakozhasson az Európai Unióhoz, amíg nem teljesíti a béke és jogállamiság alapvető feltételeit. Ez a bátor és elvszerű álláspont azonban akadályozza a nyugati politikai érdekeket, így Magyarország rendszeres célpontja lett nemcsak diplomáciai, hanem digitális hadviselés formájában is.

Ebben az összetett és egyre intenzívebb küzdelemben válik kulcsszereplővé a Harcosok Klubja. Ez a közösség – amely napról napra bővül – valódi digitális mozgalommá alakul. Tagjai már nem csupán véleményt formálnak, hanem közösséget építenek, védelmi vonalat húznak a nemzeti szuverenitás köré. A Harcosok Klubja egyre hatékonyabban tudja ellensúlyozni a baloldali dezinformációs gépezetet, és képes a magyar emberek számára hiteles, hazafias alternatívát kínálni az online világban is.

Ez a digitális ellenállás egyben jövőbe mutató stratégia is: ha a jobboldal képes megszólítani a fiatalokat, jelen lenni a legfontosabb online platformokon, és hitelesen képviselni azokat az értékeket, amelyek mentén az ország fejlődött az elmúlt évtizedben, akkor a 2026-os választások nemcsak újabb győzelmet hozhatnak, hanem a konzervatív Magyarország megerősödését is. A Harcosok Klubja így nemcsak a jelen, hanem a jövő Magyarországának digitális védelmezője is lehet.