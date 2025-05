Ausztria és Szlovákia is megszünteti a határellenőrzéseket

Mint azt korábban megírtuk, Ausztriában május 20-án véget érnek azok a rendkívüli intézkedések, amelyeket a száj- és körömfájás megfékezése érdekében vezettek be. A változás értelmében a keddről szerdára virradó éjszaka ismét megnyílik 21 határátkelőhely Burgenland és Magyarország között. Szlovákiában is megszűntek a korlátozások, azonban Horvátország továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez.

Ausztriában és Szlovákiában is feloldották a határellenőrzést a száj- és körömfájás miatt (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

A határátkelőkön megindul a forgalom

Megszűntek a ragadós száj- és körömfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A szlovák és az osztrák társszervek tájékoztatása szerint szerdán 0 órától a ragadós száj- és körömfájás betegség kapcsán az állatszállító gépjárművek ellenőrzésének végrehajtásával kapcsolatos határmenti intézkedéseket feloldották.

Ennek értelmében a magyar-osztrák, valamint a magyar-szlovák viszonylatban a határátlépési pontokon újra megindulhatott a forgalom - emelték ki, hozzátéve, hogy a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani.

Horvátország fertőtlenítést ír elő

A közlemény szerint Horvátországban április 15-étől két határátkelőhelyet, Udvart és Letenyét használhatják azok a járművezetők, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak; az összes ilyen járművet fertőtlenítik.

Kötelező tisztítási, mosási és fertőtlenítési intézkedések vonatkoznak az üres közúti járművekre is, amelyek száj- és körömfájásra fogékony élő állatok vagy nyers tej szállítására szolgálnak. Ezeknek a járműveknek a Horvátországba történő belépés előtt fertőtlenítésen kell átesniük, melyről hivatalos igazolással kell rendelkezniük, és azt az illetékes hatóság kérésére be kell mutatniuk – tették hozzá.

Hangsúlyozták, személyellenőrzés továbbra sincs a magyar-horvát határszakaszon.