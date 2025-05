Határsértés: nagyfokú rendőri intézkedés zajlott a hétvégén

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 14, szombaton hét, vasárnap 12 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 78 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten – április 28-tól május 4-ig – a feltartóztatottak száma 68 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében 11 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből.

Az Origo korábban arról is beszámolt, Alexander Dobrindt, az új német belügyminiszter elrendelte, hogy a jövőben a szárazföldi határokon is visszafordítsák a menedékkérőket. Azt megelőzően pedig arról is írtunk, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette: Magyarország nem hajlandó betartani az EU nyitott határokat előíró politikáját, és inkább vállalja a napi egymillió eurós büntetést is.