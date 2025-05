Honvédelem napja: emlékezünk, de már a jövő hadseregét építjük

Az elmúlt években Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vezetésével a Magyar Honvédség átfogó modernizációja és megerősítése zajlott, amely a Zrínyi 2026 program célkitűzéseit követve a haderő képességeinek hadműveleti szintre emelését tűzte ki célul. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédségnek nemcsak a NATO elvárásainak kell megfelelnie, hanem a régió meghatározó katonai erejévé is kell válnia, amely képes garantálni a magyar emberek biztonságát akár háborús helyzetben is.

Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek vasúti berakodása és átcsoportosítása a hódmezővásárhelyi vasútállomáson 2025. május 6-án. Összesen 23 darab Lynx vesz részt az MH 30/1. Gránátos Zászlóalj Bakonyba kihelyezett, június 4-ig tartó kiképzésén. (Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztőség)

Légi, szárazföldi és hadiipari fejlesztések: a legfontosabb eredmények

Az elmúlt években számos fontos beszerzés történt:

44 db Leopard 2A7 harckocsi

24 db PzH 2000 önjáró tarack

36 db új többfunkciós helikopter (H145M és H225M)

172 db Lynx gyalogsági harcjármű (2022-től 2029-ig, zömében magyar gyártásban)

Zlin típusú kiképzőgépek a pilótaképzés újraindításához

Airbus H225M szállító helikopter bemutatója a Duna felett az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén rendezett légi parádén 2024. augusztus 20-án. ( Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Emellett hazánk hadipara is újraéledt:

Zalaegerszegen felépült Európa egyik legmodernebb harcjárműgyártó és tesztüzeme (Rheinmetall Lynx gyártására)

Várpalotán épült az egyik legnagyobb európai lőszer- és robbanóanyaggyár, amelynek bővítése jelenleg is folyamatban van

Kiskunfélegyházán cseh licenc alapján kézifegyvergyártó üzem működik

Budapesten digitális és szoftverfejlesztő központ épül

Szegeden új hadiipari centrum kialakítása van napirenden

Toborzás, béremelés és NATO-kötelezettségek

A fejlesztés nemcsak technikai, hanem humán oldalon is látványos eredményeket hozott:

2024-ben több mint 4500 új tartalékos katona csatlakozott a honvédséghez

A katonák átlagbére háromszorosára nőtt 2010 óta

2022-ben és 2024-ben kétszámjegyű béremelés történt

2026-tól bevezetik a hathavi egyszeri juttatást („fegyverpénzt”) a kiképzést teljesítőknek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár lövészetének zárógyakorlatán a hajmáskéri Nullponti Lő- és Gyakorlótéren 2024. november 14-én. (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Magyarország 2024-ben teljesítette a NATO-vállalását is: a védelmi kiadások elérték a GDP 2 százalékát. A Zrínyi 2026 nemcsak hazai célt szolgál, hanem a szövetségi elvárásoknak is megfelel. Az olyan hadgyakorlatok, mint az Adaptive Hussars 2025, az új képességek bemutatását és a szövetségesek közötti együttműködést is erősítik.