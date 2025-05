Horváth Csaba néha „unalomból” találkozott a zuglói parkolás főnökével, de tagadja a kenőpénz átvételét

Fuzik Zsolt vallomása: milliók a politikusoknak

Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. volt munkatársa a nyomozóhatóságnál részletes vallomásban számolt be arról, hogyan és kiknek adott át pénzt. Horváth Csabának elmondása szerint 3–4 alkalommal, összesen 10–12 millió forintot adott át. Fuzik szerint Horváth jelezte: ha főpolgármester lesz, „külön is viszonozza majd”. A koronatanú a vallomásai mellett vállalta a poligráfos hazugságvizsgálatot is, amelyen átment – ez erősítette állításai hitelességét.