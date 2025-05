Júniustól nincs kímélet! Vagyonelkobzás, kitiltás, börtön vár a drogdílerekre

A kormánybiztos emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március elsejével rendelte el a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatot melyre azért volt szükség, mert a dizájnerdrogok gyors terjedése egyr inkább veszélyezteti a fiatalokat és a gyerekeket is.

A kábítószer súlyosan károsítja az egészséget. Halálhoz vezethet, a közbiztonság romlását, baleseteket, tragédiákat okoz.A kormány ezért zéró toleranciát hirdetett a kábítószerekkel szemben, és ennek része a most elfogadott törvényjavaslat is. Ezzel a törvényjavaslattal az elrettentésen kívül gyors és hatékony, új eszközöket kívánunk a rendőrség kezébe adni.

– mondta.

A törvény értelmében ezentúl nemcsak a klasszikus drogok, vagy az új pszichoaktív szerek, hanem egyéb tudatmódosító anyagok is kábítószernek fognak minősülni, és súlyos büntetéssel fog járni, hogyha valaki ezekkel kereskedik.

Ezentúl a kábítószer-kereskedők teljes vagyonelkobzásra kell, hogy számítsanak. El fogják veszíteni a kábítószer-kereskedéshez használt ingatlant, gépjárművet, eszközöket, gyártósorokat, azaz a teljes bűnözői infrastruktúrát. A kábítószer-kereskedők kitilthatónk lesznek, akár 5 éves időtartamra is, azokról a településekről és régiókból, ahol kábítószerrel kereskednek.

– közölte Horváth László, hozzátéve, hogy a visszaeső drogkereskedőknek sem lesz kegyelem: akit másodszor is bűnösnek találnak drogbűncselekményben, az nem helyezhető feltételesen sem szabadlábra. Továbbá bezárás vár azokra az üzletekre, vendéglátó- és szórakozóhelyekre, ahol egy éven belül kétszer követtek el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt.

A rendőrség 72 órára őrizetbe veheti azokat a személyeket, akik közterületen tartózkodnak kábítószeres állapotban, különösen, ha bódult vagy agresszív állapotukban veszélyt jelentenek másokra.

Egyebek mellett Horváth László ismertette azt is, hogyha valaki kábítószer hatása alatt követ el emberölést, testi sértést, rablást, kifosztást vagy rongálást, az súlyosabb büntetést is vonhat maga után, valamint kis mennyiségű partidrog árusításáért akár két év, akár 10 ember ellátására is elegendő mennyiség birtoklása esetén három év börtönbüntetés is járhat.

Mindez azt jelenti, hogy a kábítószer-kereskedők, -terjesztők és -használók szigorú és kemény fellépésre számíthatnak. A kábítószerekkel szemben egyetlen helyes alapállás létezik: a zéró tolerancia.

A hajtóvadászat folytatódik! A kábítószer-kereskedőknek el kell tűnniük! – tett egyértelművé a kormánybiztos.