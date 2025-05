Hősies tett: biztonsági őr mentett életet egy győri kórházban

Május 25-én reggel egy biztonsági őr gyors és szakszerű szívmasszázzsal mentette meg egy férfi életét, miközben a mentők úton voltak – számolt be a Kisalföld.

Életmentést végzett a biztonsági őr a győri kórház előtt

Nem mindennapi jelenet zajlott le május 25-én reggel a győri kórház bejáratánál. Egy férfi kétségbeesetten kiabált segítségért, mondván, hogy a kocsiban ülő rokona rosszul lett és talán el is ájult. A helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági őr, Rácz Krisztián azonnal cselekedett:

szívmasszázst alkalmazott a bajbajutott férfin, akinek életfunkciói így visszatértek, mire a mentők kiérkeztek.

A győri Petz Aladár kórháznál dolgozó biztonsági őrök alapfokú elsősegély-nyújtó ismeretekkel rendelkeznek, és a vészhelyzetek kezelésére is felkészítik őket. Rácz Krisztián hősiessége nélkül a történet tragédiával végződhetett volna. Így azonban a férfi életben maradt, és mindenki hálás lehet a gyors és határozott cselekvéséért.

