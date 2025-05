A Magyar hősök emlékünnepe alkalmából újabb 1277 területvédelmi tartalékos tett esküt

Hősök napja

A Magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendezett eskütételen Szalay-Bobrovniczky Kristóf az esküt tett katonákhoz szólva úgy fogalmazott:

Önök azok közé tartoznak, akik nemcsak azt kérdezik, hogy mit tesz értük a hazájuk, hanem arra a kérdésre is megtalálták a választ, hogy mit tehetnek önök a hazájukért.

Hősök napja; Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter szavai szerint a cél, amelynek szolgálatára a tartalékosok vállalkoztak, „nagyobb mindannyiunknál".

Nagyobb, mert ennek az országnak és ennek a nemzetnek élnie kell: meg kell őriznünk az országot, amelyet őseinktől kaptunk örökségül, ahol a családunk él és ahol az otthonunk áll, s amit majd mi is az utánunk jövő nemzedékeknek, gyermekeinknek akarunk továbbadni

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter megköszönte a katonáknak, hogy munkájuk vagy tanulmányaik mellett vállalkoznak a tartalékos szolgálatra.

Köszönet az elhatározásukért, a kitartásukért, a bátorságukért, a hazaszeretetükért

– hangoztatta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a Magyar Honvédség a rendszerváltás óta most fejlődik a legnagyobb ütemben, a régi, elavult eszközöket újakra cserélték, laktanyákat újítanak fel és építenek, 2010 óta folyamatosan növekszik a katonák illetménye, egyre láthatóbb a katonai szolgálat a társadalom szélesebb köreiben is, és nő annak elismertsége. Megjegyezte, a toborzási eredményeik is kiválóak, a Szeretem, Megvédem! kampány indulása óta, kevesebb mint egy év alatt 5500-an jelentkeztek területvédelmi tartalékosnak, akiknek 10 százaléka a hivatásos vagy a szerződéses állományba lép tovább.

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter felhívta a figyelmet arra: az ország szomszédjában zajló háború újra megmutatta, a béke törékeny.

Magyarország tehát újraépíti katonai erejét, mert az utóbbi évtizedekhez képest sosem volt még annyira szükségünk a határainkat megvédeni képes haderőre, mint most

– fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva, „nem azért készülünk fel, hogy háborúzzunk, hanem hogy megőrizzük a békét".

Magyarország nemzetközi szorításban él: Brüsszel hatalmas erővel igyekszik folytatni ezt a háborút és belerántani minket is, de mi nem fogunk engedni ennek a nyomásnak. Sokan háborút akarnak, mi békét akarunk. Ragaszkodunk szeretteinkhez, otthonunkhoz, a hazánk nyugodt életéhez, és képesnek kell lennünk mindezen értékeink védelmére, Magyarország biztonságának garantálására! Az önök esküje tanúságtétel: egy magyar katonának Magyarország és Magyarország békéje kell, hogy az első legyen

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.