A mai az utolsó hideg nap, végre jön a felmelegedés

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Borult vagy erősen felhős időjárás várható, több helyen esővel, záporral, keleten akár zivatar is kialakulhat. A legtöbb csapadék a középső országrészben valószínű. Az északnyugati, illetve északi szél helyenként élénk, időnként erős lehet. A nappali csúcshőmérséklet általában 12 és 20 fok között alakul.



Szombat

Nyugaton már ragyogó napsütés valószínű, de keleten még lehetnek erősen felhős tájak - és itt akár zápor is előfordulhat. 16-17 fok körül várható a maximum. Gyakran lesz élénk az északias szél.



Vasárnap

A sok napsütés mellett gomolyfelhők jelennek meg az égen, de csapadék sehol sem alakul ki. Az északias szél megélénkül. 20-21 fok köré melegszik a levegő. Élénk lesz az északnyugati szél.



Hétfő

Többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás, majd kelet felől megnövekszik a felhőzet. Elsősorban a keleti területeken fordulhat elő eső vagy zápor. Az északi irányú szél többfelé élénken fúj. Marad a 20 fok körüli maximum.



Kedd

Változóan gomolyfelhős időre számíthatunk, többórás napsütéssel. Elszórtan zápor is kialakulhat. Az északi szél több helyen élénk, néhol erős lehet. A hőmérséklet már elérheti a 20–25 fokot.