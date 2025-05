Így változik az időjárás: brutálisan sok eső jöhet

A HungaroMet előrejelzése szerint citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország több vármegyéjére, különös figyelmet fordítva a zivatarveszélyre. A legnagyobb esőzések és zivatarok a nyugati és délnyugati országrészeket érhetik, ahol akár 30 milliméter csapadék is lehullhat. A figyelmeztetés különösen érinti Bács-Kiskun vármegye négy járását, ahol az időjárás miatt riasztási fokozat lépett érvénybe - számolt be a Köpönyeg.

Esős lesz a következő napok időjárása is

Fotó: Unsplash

A zivatarokat nemcsak eső kíséri, hanem jégeső, villámlás és viharos széllökések is előfordulhatnak. A szél az esőzések környezetében élénk, néhol erős, a zivatarzónák közelében pedig viharossá is fokozódhat.

Hűvös időjárás és zivatarok

Az idei május különlegessége, hogy a szokásos tavaszi meleg helyett inkább hűvös, esős napok jellemzik az időjárást. A nappali hőmérséklet 20–25 fok között alakulhat, de ahol tartósabb esőzés várható, ott a hőmérséklet jelentősen alacsonyabb is lehet. Az éjjeli órákban a csapadékrendszer tovább vonul kelet felé, de nem kell sokáig várnunk a következő csapadékos időszakra.

A hideg idő és a csapadék a márciusban bekövetkezett sztratoszférikus melegedés következménye, amely megzavarta a poláris örvényt, és lehetővé tette, hogy a hideg sarki levegő akadálytalanul áramoljon Közép-Európa térségébe. A következmény: gyakori záporok, zivatarok és viharos szelek.

Az előrejelzések szerint Magyarország több területén is 10 milliméternél több csapadék hullhat, a délnyugati és északkeleti tájakon kisebb körzetekben 30 milliméter is előfordulhat. A csapadék eloszlása nagyon változékony lehet, és lokálisan felhőszakadás is előfordulhat, ami átmeneti vízátfolyásokat is okozhat.