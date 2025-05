Zivatarokkal és lehűléssel zárul május első hétvégéje

Május első hétvégéjén változékony időjárásra kell számítani: a szombati nyárias meleg után vasárnapra markáns lehűlés, záporok, zivatarok, sőt akár jégeső is várható – derül ki az előrejelzésekből.

Szombat délután

A fátyol- és kevés gomolyfelhő mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól nyugat felől elkezd növekedni a felhőzet. Ekkortól főként az északi megyékben fordulhat elő néhol zápor, zivatar - kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. Nagy területen megélénkül a déli, délnyugati szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek.

Továbbá zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: met.hu

Szombat este és vasárnap hajnalban

Elsősorban az északi megyékben számíthatunk felhős időre, ott átmenetileg erősen felhős, borult időszakok is lehetnek, illetve elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délebbre a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett száraz idő valószínű.

Vasárnap reggelre átmenetileg többfelé csökkenhet a felhőzet. A délnyugati szél többfelé élénk marad, zivatarok mentén erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

Vasárnap délelőttől egészen éjfélig

Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett általában néhány, míg a déli országrészben többórás napsütés várható. Egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra - legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli megyékben. A sokfelé élénk, helyenként erős délnyugati, nyugati szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul. Továbbá zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 29 között valószínű, a tartósabban felhős északi, északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, míg az Alföldön a legmagasabb értékeket.

Forrás: met.hu

Hétfő

Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, dél, délkelet felé haladva szakadozottabb lehet a felhőzet, délen akár többórás napsütés is lehet. Sokfelé kell számítani csapadékra: a záporok, zivatarok mellett az ország egyes részein tartós eső is előfordulhat. Az északias szelet élénk, északnyugaton és északkeleten erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 10 és 15, a maximum-hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb, délen, délkeleten melegebb is lehet az idő.