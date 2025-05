Újabb, nem várt fordulat jön az időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Sok napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Elszórtan (főleg keleten) zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az ÉNy-i szél megélénkül. 20-25 fok közötti kellemes tavaszi meleg várható.



Szerda

A kezdeti napos idő után északnyugat, nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csak estétől nyugaton alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Estétől megerősödik az ÉNY-i szél. 24 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtök

Reggelig még többfelé, napközben már csak keleten fordulnak elő záporok, zivatarok. Nyugaton már sok napsütés lehet, gomolyfelhőkkel. Erős marad az ÉNy-i szél, sőt, viharos széllökések is lehetnek. 20 fok köré esik vissza a hőmérséklet.



Péntek

Változóan felhős időre van kilátás, keleten még kialakulhatnak záporok. A szél még erős lehet. 19-20 fok valószínű.



Szombat

Napos, gomolyfelhős idő valószínű. Néhol zápor is előfordulhat. 20-23 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.