Hatalmas károkat okozott a vihar Tolna vármegyében

A viharos időjárás következtében egy fa is áldozatul esett Szekszárdon: a növény kettéhasadt, és a lombkoronája az új Lidl áruház tetejére zuhant. A fát a szekszárdi tűzoltók távolították el az épületről. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a nap további részében is több helyen várhatók záporok és zivatarok, miközben az északnyugati szél ismét megerősödik. Holnap már naposabb, gomolyfelhős időre számíthatunk, de helyenként továbbra is kialakulhatnak záporok, esetenként zivatarok is.- írja a Teol.

Szeszélyes időjárás: rádöntött egy fát az új Lidl áruházra a hatalmas vihar,

Fotó: TEOL/Mártonfai Dénes

Hétfői időjárás

Változékony, tavaszias időjárásra számíthatunk. Országszerte gomolyfelhős égbolt és helyenként eső jellemzi majd a mai időjárást. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak, másutt szeles és hűvösebb időjárás, valamint naposabb idő is lehet. A délutáni hőmérséklet 16-23 fok között várható.