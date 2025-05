DK: Dobrev Klára egyértelmű állásfoglalása Ukrajna mellett

A Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára így fogalmazott: „Magyar nemzeti érdek, hogy Ukrajna teljes jogú EU-tag legyen.” A DK népszavazási kezdeményezést is indított Ukrajna csatlakozása mellett, és a párt szerint „minden magyar hazafi kötelessége” támogatni azt. A DK politikai irányvonala 100 százalékosan tükrözi a brüsszeli ukrán párti álláspontot.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Momentum: Teljes lojalitás Brüsszelhez és Kijevhez

A Momentum Mozgalom egyértelműen támogatja Ukrajna EU-tagságát és a közös uniós fellépést. Közleményben jelentették ki, hogy: „A magyar kormánynak támogatnia kell az EU közös Ukrajna-politikáját, beleértve a szankciókat és a katonai segítséget!”

EP-képviselőik következetesen megszavazták a fegyverszállításokat és a háborús kiadások növelését. A párt több politikusáról – köztük Tompos Mártonról és Bedő Dávidról – is kiderült, hogy kapcsolatban álltak Tseber Ivanoviccsal, az ukrán hírszerzővel, akivel közös fotók is készültek.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto



Karácsony Gergely és a Párbeszéd: szolgalelkű és szimbolikus háborúpártiság

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, 2025 februárjában a Lánchidat ukrán zászlós színekbe öltöztette az orosz agresszió harmadik évfordulóján, ezzel is demonstrálva elkötelezettségét Ukrajna mellett. Egy nyilatkozatában így fogalmazott: „A harc nemcsak az orosz agresszor és a hős ukrán nép között folyik, hanem a jó és a gonosz, a demokrácia és a zsarnokság között is.”

A Párbeszéd szintén rendszeresen kiáll Ukrajna mellett a közgyűlésben és a parlamenti fórumokon. Karácsonyról is készült közös fotó az ukrán hírszerzőként azonosított Tseberrel, ami tovább erősíti a baloldal és az ukrán hírszerzés közötti kapcsolatokról szóló állításokat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

MSZP és LMP: csatlakozás pártolása, kisebb fenntartásokkal

Az MSZP és az LMP is több alkalommal jelezte, hogy támogatják Ukrajna európai integrációját. Az LMP ugyan agrártámogatási reformokat is szorgalmaz, de alapvetően támogatja Kijev uniós csatlakozását. Az MSZP álláspontja egyértelmű: az európai közösségnek közösen kell fellépnie, beleértve a háborús kiadások és szankciók támogatását is.