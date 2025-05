Illegális migráció: összesen 25 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök

A rendőrség 2025. május 14-én is eredményesen lépett fel a határsértések és az embercsempészet ellen. A nap folyamán több megyében is történtek elfogások, amelyek rávilágítanak arra, hogy az illegális migráció továbbra is komoly kihívás hazánk számára. 2025. május 14-én a rendőrség összesen 25 határsértőt tartóztatott fel Magyarország területén, és megakadályozta kilenc fő illegális belépését.

Vágólapra másolva!

A magyar rendőrök 2025. május 14-én, 0 és 24 óra között összesen 25 határsértőt tartóztattak fel az ország különböző pontjain, és kilenc személyt akadályoztak meg abban, hogy az illegális migráció Magyarország területére érkezzen. A rendőri intézkedések elsősorban Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Vas vármegyékben történtek - írja a Police.hu. Illegális migránsok

Fotó: Fabrizio Di Nucci / NurPhoto/AFP Illegális migráció: Ezekből az országokból érkeznek Az elfogott migránsok azerbajdzsáni, iraki, marokkói, pakisztáni, palesztin és török állampolgárnak vallották magukat. Egyikük sem tudta hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságát, sem magyarországi tartózkodásának jogszerűségét, ezért a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Hercegszántó közigazgatási területén egy esetben, egy határsértőt tartóztattak fel a rendőrök. Csongrád-Csanád vármegyében összesen négy különböző esetben tartóztattak fel 16 illegális migránst, főként Ásotthalom és Röszke térségében. Vas vármegyében nyolc határsértő került rendőri ellenőrzés alá. A rendőrség két személyt fogott el tiltott határátlépés miatt, továbbá egy moldáv állampolgár ellen embercsempészet miatt indítottak büntetőeljárást. Az eset Alsószölnök közigazgatási területén történt 2025. május 14-én, reggel 7:28-kor. A moldáv férfi egy magyar rendszámú járművet vezetett, amelyben nyolc illegális migráns, köztük négy marokkói és négy palesztin állampolgár utazott. Egyikük sem rendelkezett a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentummal. A magyar határvédelem továbbra is szigorúan fellép az illegális migráció ellen. Minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el: a feltartóztatott migránsokat visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz, míg az embercsempészekkel szemben büntetőeljárás indul.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!