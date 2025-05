Illegális stégek bontása indult meg a Balaton több településén

Balatonszárszón kezdte meg májusban az engedély nélküli víziállások bontását a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az első ütemben egy stég és két bejáró tűnt el, de a hatóság tájékoztatása szerint a munka folytatódik a Balaton körüli településeken. A illegális stégek már nemcsak a part mentén, hanem a vízről is célkeresztbe kerültek – az ellenőrzések sorra indulnak Siófoktól Badacsonytomajig – írja a sonline.hu.

A vízügy megkezdte az illegális stégek bontását a Balaton körül – több tucat létesítmény lehet érintett

Fotó: Unsplash

Illegális stégek bontása: ezek a balatoni települések érintettek

A illegális stégek felszámolása Balatonszemes, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Zamárdi, Siófok, valamint Balatongyörök, Vonyarcvashegy és Révfülöp területén is zajlik. A vízügyi hatóság először figyelmeztet, majd ha szükséges, elrendeli a bontást – erre már több példát is láttunk, köztük olyan víziállásokat is, amelyek komplett épületeket, napelemet és illemhelyet is tartalmaztak.

A cél nem a büntetés, hanem a jogszerű állapotok visszaállítása. Az igazgatóság, amennyiben lehetséges, inkább a létesítmények legalizálását szorgalmazza, miközben a Balaton vízminőségének megóvása az elsődleges szempont.

