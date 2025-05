Újabb hamisítvánnyal támadják a Harcosok Klubját, ez már bűncselekmény

Minden bizonnyal csalók által üzemeltetett felület az a weboldal, amely magát a Harcosok Klubja nevezetű politikai aktivista csoportosulás hivatalos webáruházaként tünteti fel – járt utána a Tényellenőr.

Harcosok Klubja ál-webshop

Fotó: Tényellenőr

Arról is a Tényellenőr számolt be elsőként, hogy hamis „Harcosok Klubja Kódex" terjed az interneten. A cél nyilvánvalóan a Harcosok Klubja közösségének negatív színben való feltüntetése, amit egyebek mellett az lapunk csatornáján is kiveséztünk, például a Politikai Hobbista adásában.

Megvizsgálták az ál-webshop oldalt, egyből nyilvánvalóvá vált, hogy csalásról van szó.

Mint írják:

Az adatkezelési tájékoztatót megnyitva nincs pontos kapcsolattartási cím megadva, csupán egy budapesti, VIII. kerületi irányítószám, és egy utcanév, házszám nélkül.

A kapcsolattartás formáját tekintve telefonos elérhetőség nem található, mindössze egy e-mail-cím van megadva.

Árulkodó maga az e-mail-cím is, amely egy, a titkosításáról híres, fizetős szolgáltatással is rendelkező szolgáltatóhoz, a Protonmailhez van bejegyezve.

A weboldal címének kiterjesztése a szokásos .hu végződés helyett .shop végződést használ. Ez a Tényellenőr által megkérdezett szakértő szerint azért lehetett fontos a létrehozónak, mert így nem hozzáférhető, hogy pontosan ki jegyeztette be a webshop domain-címet.

További részletekért kattintson ide, további Tényellenőr műsorokért pedig a videóra.