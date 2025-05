Hasznos tanácsok az alkoholszondához

Alaptétel, hogy ha valaki alkoholt fogyaszt, nem ülhet volán mögé. Hazánkban a zéró tolerancia elve érvényesül. Persze számtalanszor hallani „az egy sör nem árt”, a „ három óra múlva már nem érezni”, meg az „egyél, és akkor biztosan nem mutatja a szonda” kezdetű mondatokat. Csakhogy ezek nem igazak – mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Teol-nak.

Ha a véralkohol szint eléri a bűncselekmény értékhatárát, akkor azonnal felfüggesztik a vezetői engedélyét (Fotó: Łukasz Promiler/pexels)

Pár korty után biciklitúra

Ha megiszik pár korty bort, majd elindul egy laza biciklitúrára, ne aggódjon. Ha nem ivott túl sokat, és nem okozott balesetet, akkor nincs miért aggódnia. Azonban ha netalán mégis balesetet okozna, akkor pontosan úgy büntethető lesz, mintha egy járművet vezetett volna.

Mikor veszik el a jogosítványomat?

Kitűnő kérdés. Remélhetőleg soha. Azonban nem árt figyelni. Ha a 0,25 gramm/mililiter véralkoholkoncetráció arányát nem éri el, akkor alapjáraton nem veszik el a jogosítványát. Ilyen eetben, ha 0,16 és 0,25 gramm/mililiter között mozog, akkor 156 ezer forint és mínuz 8 pont levonás jár. Ha a véralkohol szint eléri a bűncselekmény értékhatárát, akkor azonnal felfüggesztik a vezetői engedélyét.

Nem ittam alkoholt, de a szonda mást mond

Több oka is lehet ennek. Gyakran a szonda a szájvízre is reagálhat ilyen módon, esetleg alkoholos édességre. Bizonyos esetekben akkor is, ha ön nem, barátai viszont ittak. Ilyen esetekben az a szokás, hogy az intézkedő rendőr kiszállítja a vezetőt, hogy az utastársai alkoholos lehelete ne legyen hatással a szondázásra.

Zéró tolerancia

Magyarországon az alkoholfogyasztással kapcsolatban a köznyelvbe csak „zéró tolerancia”-ként bevonult szabály van érvényben, tehát vezetés előtt semmilyen alkoholtartalmú ital fogyasztása nem megengedett. A Btk-ban rögzített határértékek alapján

ittas az a személy, akinek legalább 0,5 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentráció mutatható ki a szervezetében.

De büntetés jár ennél alacsonyabb, de a zérót meghaladó koncentráció esetén is.

További információkért, é a teljes cikkért kattintson ide.