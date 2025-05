A meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki a vármegyére, mivel az északkeleti részeken estig elszórtan zivatarok alakultak ki, kisebb jégdarabokkal és viharos széllökésekkel kísérve – írja a SZON.hu.

Brutális jégeső söpört végig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Fotó: Facebook/ViharVonal Viharvadász Csapat/Kondás Hajnalka

A jégeső különösen több települést érintett súlyosan

Tyukodon egy ritka természeti jelenség, a tuba felhőtölcsér is megfigyelhető volt, mely földet érve akár tornádóvá is alakulhat, komoly károkat okozva. Több helyről, például Nyírbátorból, Tiszaeszlárról és Tiszacsegéről is érkeztek felvételek a pusztító jégről: a cseresznye nagyságú jégdarabok megtizedelték a kerteket, autók és egyéb tárgyak felületén pattogtak.

A szeszélyes tavaszi időjárás részeként a viharok után rövid időre ismét kisütött a nap, ám a hirtelen változás sokakat megdöbbentett és komoly károkat okozott a térségben.

