Óriási jégverés és heves vihar sújtotta Zalalövőt – videó

A természeti csapás leginkább a város keleti felét, különösen a budafai településrészt érintette. A jégverés elsősorban a konyhakertekben, zártkerti ingatlanokban és a szőlőhegyeken okozott jelentős károkat – mondta Gyarmati Antal polgármester. Az épületek ugyanakkor megúszták a pusztítást, köszönhetően annak, hogy a jég viszonylag kis méretű volt – olvasható a Zala vármegyei hírportálon.

Mintha hó borítaná az utat a Zalalövőt sújtó jégverés után Fotó: Horváth Norbert

Az esőzés tovább súlyosbította a helyzetet: több ingatlant is elöntött a víz, és külterületi mezőgazdasági utak is járhatatlanná váltak. Ez különösen problémás a közelgő roncsderby verseny helyszínéhez, a Salla Ringhez vezető út esetében, ahol helyreállítási munkálatok szükségesek.

A helyszínről több fotó és videó is készült, amelyek jól szemléltetik a jégverés és a vihar erejét.

A vihar alatt átélt élményeket több helyi lakos is megosztotta. Egyikük arról számolt be, hogy vezetés közben kellett megállnia az úton, mert a sűrű jégeső miatt szinte semmit sem látott. Mások vízátfolyásokról és sárlavinákról számoltak be, különösen a Zalaszentgyörgy és Zalacséb közötti útszakaszon. A károk felmérése továbbra is zajlik.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja, ahol még több képet és videót talál.