A Politikai hobbista az Origónál folytatja – Jeszenszky Zsolt az új tervekről

– A közelmúltbeli adásokhoz képest nem lesz radikális változás, de a régi Hobbistához képest már most is sok minden frissült.

A műsor szerkezete stabil: az elején tíz perces belpolitikai elemzést kapnak a nézők az aktuális eseményekről, de ha lesz fontos külpolitikai esemény, az is szóba kerül majd.

Van egy Világpanoráma rovatunk, ahol körbenézünk a világban, néha vicces, néha felháborító vagy érdekes eseményeket mutatunk be. Mindig vannak videóbejátszások is – ezek gyakran amatőr felvételek, amik máshol nem láthatók. Emellett visszatérő, könnyedebb rovatok is vannak:

például kifigurázzuk a németeket vagy a brit rendőröket

– ez persze a magyar jobboldali netes szubkultúra stílusában történik. Összesen 7-8 ilyen rovatunk van, ezek rotálódnak adásról adásra.

Zenerajongóként is sokan ismernek. Várhatunk valamit ilyen témában is?

– Igen! Most újra felveszem a „zenei sapkámat”.

Több zenés videópodcastot is indítok, szintén az Origóval együttműködésben.

Konkrétabban? Milyen műfajokra számíthatunk?

– A nyolcvanas évek dallamos amerikai rockzenéje a szívem csücske – erről már volt egy közös műsorunk Lentulai Krisztiánnal, amit most újraindítunk. Kicsit bővítjük is a tematikát, és kifejezetten vinylről, azaz bakelitről mutatjuk be a zenéket. Emellett készül egy másik műsor is, amiben a magyar zenetörténet méltatlanul elfeledett vagy alulértékelt előadóit és albumaikat vesszük elő.

Remekül hangzik. Mit üzensz a régi és új nézőidnek?

– Ha korábban nézted a Hobbistát, tarts velünk az Origón is!