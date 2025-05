Kamasz hősök mentettek életet a síneknél Piliscsabán

A fiatalok a KMASZC dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola diákjai: Tanka Gábor Hunor bajnai, Beró Gergő és Beró Bence pedig nagysápi lakosok – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Életet mentettek a síneken: kamaszfiúknak köszönheti életét a férfi Forrás: Facebook/Piliscsaba

A férfi biciklivel érkezett, majd eddig ismeretlen okból az állomás peronjáról a sínek közé esett, ahol eszméletét vesztette.

A három diák azonnal cselekedett: a sínek közé ugorva kiemelték a férfit, majd a biciklijét és a holmiját is biztonságba helyezték – mindössze percekkel a vonat érkezése előtt.

Ezután értesítették a segélyhívót.

A közterület-felügyelők a helyszínre sietve átvették az irányítást, elsősegélyben részesítették a férfit, akiről később kiderült, hogy dorogi lakos, és komoly arccsontsérüléseket szenvedett. A fiatalok a rendőrség és a mentők kiérkezéséig a helyszínen maradtak.

Az eset óta a helyi közösségek és az önkormányzatok is méltatják a diákokat. A nagysápi önkormányzat közösségi oldalán büszkén számolt be az életmentésről, míg a közterület-felügyelők hivatalosan is kezdeményezték, hogy a fiatalok bátor tette elismerésben részesüljön.

